Willem Engel kán helemaal geen corona krijgen. Die is zo negatief, daar krijg je nooit iets positiefs uit

Dit is waarom ontspoorde militair nog jaren op de vlucht kan blijven: ‘Conings is een topspecia­list’

28 mei De voortvluchtige rechtsextremist Jurgen Conings kan met zijn militaire vaardigheden jarenlang uit handen van de autoriteiten blijven. Dat zeggen verschillende militair deskundigen onafhankelijk van elkaar tegen deze site. De in camouflagetechnieken gespecialiseerde sluipschutter is de afgelopen week uitgegroeid tot de meest gezochte man van België. ,,Als hij met zichzelf in het reine blijft, kan hij het nog met gemak vele jaren uithouden.’’