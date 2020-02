Willem Post met zoons naar voorverkiezingen: ‘Die eerste keer in New Hampshire wist ik niet wat me overkwam’

De ogen van Willem Post glinsteren als hij op de tribune zit van de SNHU Arena in Manchester, de grootste stad van de staat New Hampshire, in het noordoosten van Amerika. Vrijwel iedere kandidaat die namens de Democratische Partij een gooi doet naar de nominatie voor het presidentschap mag tijdens het McIntyre Dinner in krap negen minuten zijn of haar pleidooi houden om kiezers in New Hampshire over de streep te trekken. Post geniet. ,,Kijk, er is nu veel kritiek op Amerika, omdat Trump een controversiële president is, maar deze manier van campagnevoeren zoals in New Hampshire is wel de kracht van Amerika."