Wim (65) weigerde te stoppen met zijn werk bij HTM

Wim van Es (27 september 1953 - 28 oktober 2018) was een Haagse trambestuurder die van zijn stad en van zijn werk hield. Vanaf de bok van de tram maakte hij foto's die hij eind jaren 90 op een zelfgebouwde website plaatste. HTMfoto.nl groeide uit tot een instituut. Een trefpunt waar dagelijks -nog steeds -duizenden Hagenezen en Hagenaren plezier aan beleven. De Haagse foto's op de site en de verhalen die vervolgens loskomen in de teksten eronder, beschrijven een gedeeld heden en verleden en benoemen een gevoel. Soms weemoedig of beschouwend en heel vaak humoristisch. Toen de site, dankzij de vele bezoekers, tot zijn verrassing een fortuin waard bleek, piekerde Wim er niet over om de site te verkopen. ,,Vóór en dóór allen. Dát is het unieke. Daar kan geld niet tegenop'', zei Wim die een stevige ruggengraat en een goed hart had.