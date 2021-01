Wim (85) woest dat hij later prik krijgt dan medewerkers die niet aan bed staan: ‘Straks krijg ik alsnóg Britse corona’

Hagenaar Wim Schenkels is een van de 1,3 miljoen thuiswonende ouderen die steeds verder is gedaald op de prioriteitenlijst voor de beschermende prik tegen corona. En daarmee ook steeds dieper wegzakt in een depressie en hoge bloeddruk door woede. ,,Van de eersten staan we nu gepland voor maart en dan is het nog afwachten of er vaccins zijn en of die planning wordt gehaald”, briest Schenkels.