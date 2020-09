Wim herkent zich in wereldreizigers die van een dubbeltje een kwartje wilden worden: ‘Alsof ik in de spiegel keek’

In zijn werkruimte-op-stand, in het oude centrum van Den Haag, schuifelt Wim Willems onrustig op zijn bureaustoel. ,,Het gaat tot nog toe nog niet zoveel over de wereldwandelaars’’, zegt hij lichtelijk verontrust. Het gesprek is dan een half uurtje aan de gang en gaat nog steeds meer over de schrijver zelf dan over zijn volgende week te verschijnen boek. Iets wat trouwens ook gewoon zijn eigen ‘schuld’ is, want Willems steekt niet onder stoelen of banken hoe verwant hij zich voelt aan de twee jonge Hagenezen die op 16 juli 1911 samen met een gelijkgestemde Amsterdammer aan de wandel gingen.