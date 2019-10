Winkelcentrum 't Loo in Mariahoeve te koop: Kansen voor forse vergroening

Winkelcentrum ’t Loo in Mariahoeve staat er al veertig jaar en dat zie je aan de uitstraling en inrichting. Overdekt onder lage plafonds. Hoe gezellig winkelen het er is, wordt met een jingle via de speakers om de zoveel tijd gecommuniceerd. Behalve ketens als Blokker, Kruidvat en AH, zitten er eenpitters met bloemen, Indonesisch eten, een kaas- en notenboer. Het is een dagelijkse boodschappencentrum met bankjes voor wie de gang per rollator vermoeiend is. Plus een populaire brasserie met inpandig terrasje en in de zomer tafeltjes en stoeltjes buiten.