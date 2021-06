Winkeldief bedreigde personeel met schaar: ‘Zat bij toeval in mijn zak om behang te knippen’

Het was niet de eerste keer dat E. werd betrapt toen hij op 16 februari koffie probeerde te stelen uit de Jumbo aan de Weimarstraat in Den Haag. Het personeel stond hem al op te wachten toen hij naar buiten wilde lopen. E. voelde zich naar eigen zeggen in het nauw gedreven en stak een schaar in de lucht. ,,Die had ik toevallig in mijn binnenzak zitten, omdat ik thuis aan het klussen was en nog behang moest afknippen.’’