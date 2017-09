Winkelen leuker maken met technische snufjes

Met slimme, makkelijk te bedienen gadgets verwachten winkeliers in Den Haag de ‘winkelbeleving’ in hun zaak te stimuleren en zo de omzet te vergroten. Wethouder Klein (stedelijke economie) juicht de initiatieven toe.

In elf winkels in de binnenstad kunnen shopaholics van 13 oktober tot 6 november al een beetje zien hoe het winkelen in de toekomst eruit ziet. Een enkele zaak heeft nu al een technisch snufje geplaatst. In mannenmodezaak Credo aan de Hoogstraat staat bijvoorbeeld een interactieve spiegel. Hier kan een man die zich merken als Dolce & Gabbana of Givenchy kan veroorloven, zich opstellen voor een speciale spiegel die niet alleen een foto maakt van de aangetrokken nieuwe kleding, maar ook een 360 graden filmpje als de klant even een rondje om zijn as draait.

Daarna kan dit procedé, dat acht seconden duurt, met diverse outfits worden herhaald. Waarna de klant rustig kan kijken welke outfit hem het best stond. En als hij meer vertrouwt op het oordeel van zijn partner, die er op dat moment niet bij is, dan kunnen de videootjes direct doorgestuurd worden naar die partner. ,,En als mensen verder van Den Haag wonen en er langer over moeten nadenken, kunnen ze de filmpjes thuis nog eens bekijken en dan via internet de spullen alsnog bestellen’’, legt een verkoper uit.

Beamer

Een andere gadget, een interactieve beamer die productinformatie geeft, is sinds gisteren geplaatst in kookwinkel Dok in de Passage. ,,De ontwikkelingen in de retail gaan heel snel waardoor een onderscheidende ervaring in de fysieke winkel steeds belangrijker wordt’’, legt Hester Bunnik van het Haags Retailpunt uit. Vandaar dat zij samen met een aantal ondernemers het evenement Store of the Future op poten heeft gezet voor medio oktober.