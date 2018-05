Winkelgebied rondom de 'Fred' krijgt flinke impuls

,,Al langer speelt de wens om de Frederik Hendriklaan en de Aert van der Goesstraat weer bij de tijd te brengen en tegelijkertijd stijlvol in ere te herstellen. Door de buitenruimte mooi en goed in te richten worden ook particuliere investeringen aangejaagd. Zo vaart iedereen er wel bij en wordt Den Haag en speciaal deze buurt weer een stukje mooier'', aldus wethouder Boudewijn Revis (stadsontwikkeling).

Het college van b en w heeft het voorlopige ontwerp, dat in overleg met buurtbewoners en ondernemers tot stand is gekomen, naar de gemeenteraad gestuurd. De verwachting is dat het eerste deel van de herontwikkeling halverwege 2020 gereed is. Het deel tussen de Statenlaan en de Prins Mauritslaan is naar verwachting in 2022 klaar.