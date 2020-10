Winkelgebieden Haagse volkswijken gaan achteruit: ‘Ondernemers missen organisatie om iets voor elkaar te krijgen’

Diverse ondernemers in de Schilderswijk en Transvaal gingen vorige maand, op initiatief van het MKB Den Haag en de Rabobank Regio Den Haag met elkaar in gesprek over het gebrek aan eenheid. Tijdens deze gesprekken kwam duidelijk naar voren dat er een groot gebrek is aan organiserend vermogen in deze twee wijken. In tegenstelling tot andere Haagse buurten zijner nauwelijks winkeliers- of ondernemersverenigingen.