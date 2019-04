Winkelgebieden lopen leeg, maar kunnen profiteren van hun sociale functie

Kapotte bovenlei­ding: minder treinen in de Randstad

12:21 In de Randstad rijden vandaag veel minder treinen door een combinatie van oorzaken. Bij Weesp is de bovenleiding kapot. De problemen worden vergroot omdat spoorbeheerder ProRail bij Leiden bezig is met omvangrijke werkzaamheden, aldus een NS-woordvoerder.