Winkeliers De Savornin Lohmanplein zijn ‘bouwval’ nu echt zat: lekkages en kapotte lift

Ondernemers van het winkelcentrum aan het De Savornin Lohmanplein zijn het ‘bouwval’ waarin zij al jaren zitten inmiddels zat. Het dak lekt en klanten komen geregeld vast te zitten in de oude lift. Volgens de eigenaar van het pand is het einde van de problemen echter in zicht.

Donderdag moest de brandweer nog uitrukken om een jongen en twee meisjes uit de vastzittende lift te bevrijden. Het is niet de eerste keer dat de lift in het winkelcentrum zulke gebreken vertoont. ,,Rond een uur of vier zag ik de brandweer hier bezig, maar dat was zo opgelost’’, vertelt een medewerkster van brasserie Mondriaan, vlakbij de lift en het trappenhuis.

Verouderd

De liften zijn momenteel drieëntwintig jaar oud en dat wordt steeds meer merkbaar. Hoewel in 2018 al werd aangekondigd dat de renovatie van het centrum van start ging, werd dit door onbekende redenen uitgesteld tot voor kort. Nu lijkt het er dan toch eindelijk op dat er schot komt in de aanpak van het verouderde winkelgebied.

Quote Momenteel zitten we volop in fase twee, namelijk het uitbreiden en renoveren van het héle winkelcen­trum Raymond Jansen

Volgens Raymond Jansen van Urban Interest, eigenaar van De Savornin Lohmanplein, bestaat de renovatie van het winkelcentrum uit vier fases. ,,De eerste fase hebben we erop zitten. Dit was de transformatie van de Thorbecketoren naar een compleet nieuw woongebouw met 116 appartementen. Dat is Bella Vista geworden. Momenteel zitten we volop in fase twee, namelijk het uitbreiden en renoveren van het héle winkelcentrum.’’

Alsof de problemen met de lift nog niet erg genoeg zijn, is ook een groot deel van het parkeerdek niet meer te gebruiken door een grote lekkage. Dit is vermoedelijk de reden dat een groot deel van het plafond van brillenzaak Hans Anders er al vier maanden uit ligt. De medewerkster wil dit niet bevestigen.

Trappenhuis

De winkel met het beste zicht op de haperende liften en het oude trappenhuis is de Gall & Gall. Op de vraag aan een medewerker of hij veel merkt van het liftprobleem, trekt hij een zuinig mondje. ,,Tsja, alles in dit winkelcentrum is aan vervanging toe. Gisteren kreeg ik van mijn collega te horen dat de brandweer was uitgerukt. Ja, als je vast zit dan zit je vast en dat is heel vervelend’’, aldus de medewerker. ,,Wel heb ik gehoord dat er roltrappen komen waar je met je boodschappenkarretje op kan. Als die liften dan wéér stuk gaan, hoeven ouderen tenminste niet met hun loodzware tassen naar het parkeerdek te klauteren.’’

Jansen van Urban Interest bevestigt dat er inderdaad roltrappen komen, waarop men het boodschappenkarretje kan meenemen.

Loopband

,,Dat is natuurlijk ideaal, want dadelijk hebben wij een nog grotere Albert Heijn in het De Savornin Lohmanplein zitten en daar komen vast mensen uit die deze roltrap goed kunnen gebruiken. In verband met zware boodschappen. Het type roltrap dat wij gaan gebruiken is de zoghete tapis roulant. Een vlakke roltrap, een soort loopband dus.’’

Er blijft ook veel bij het oude in ‘de Sav’. ,,Sommige winkeliers fuseren en krijgen met elkaar één pand toegewezen. Ook de Etos, een veelbezochte winkel in dit centrum, krijgt een groter pand. De verbouwing is daar nu bezig.”