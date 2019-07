Winkeliers Kaapseplein vermoeden postcodediscriminatie: 'Bij ons komt scanauto vaker langs’

Ondernemers rond het Kaapseplein twijfelen er niet aan. Ze denken dat daar vaker wordt gecontroleerd op betaald parkeren dan in andere buurten. Meerdere winkeliers vertellen dat ze de beruchte scanauto wel drie of vier keer per dag voorbij zien rijden. Bakker Faruk Sollu kreeg na zijn verhuizing naar de buurt rond de Leyweg één bekeuring in de drie weken tijd dat hij een verkeerd kenteken had ingevoerd voor zijn parkeervergunning. Bij zijn winkel in Transvaal waren dat er volgens hem acht in tien dagen tijd.