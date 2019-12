Winkeliers Rijnstraat raken klanten kwijt door bouwproblemen bij ministerie: 'Stop met deze bullshit!'

Haagse middelbare school gaat ouders van leerlingen inzetten als leerkrach­ten

7:01 Is de leerkracht ziek? In geval van nood zal de Haagse Montessorischool Valkenbos vanaf volgend jaar niet schromen de hulp van ouders in te roepen. In januari al gaat een groepje vaders en moeders proefdraaien in de klas.