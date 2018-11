Winkeliers Ypenburg zijn blij met nieuwe parkeerregime

Het ging niet in één keer goed, maar de groengele parkeerzone bij winkelcentrum Ypenburg blijkt na enige aanpassing een succes te zijn. De mogelijkheid om doordeweeks en overdag voor maar tien cent per uur te parkeren (maximaal twee uur) heeft volgens de lokale winkeliersvereniging voor meer bezoekers gezorgd. Ook de gemeente ziet dat het drukker is geworden. Sinds de invoering van de zone in september 2016 is het aantal parkeertransacties maar liefst verviervoudigd. En ja, ook de winkelomzet is sinds 2017 aanzienlijk gestegen, al is niet aan te tonen in hoeverre dat door het zo lage parkeertarief komt, schrijft wethouder Robert van Asten van verkeer.

Omzet

De 'groengele parkeerzone' werd ingevoerd om Haagse winkelcentra buiten de Haagse binnenstad een steuntje in de rug te geven. Veel centra hadden het moeilijk. Zo bleef ook de omzetontwikkeling in Ypenburg achter bij het Haagse gemiddelde. In 2015 ging de omzet zelfs naar beneden (-1,8 procent) waar die in Den Haag gemiddeld ruimschoots omhoog ging (+2,9 procent). Maar in 2016 waren de verschillen kleiner en in 2017 behaalde winkelcentrum Ypenburg evenveel omzetverhoging als Den Haag gemiddeld (een kleine vier procent).



De winkeliers zijn dan ook tevreden over de parkeerregeling die nu een jaar in optimale vorm werkt, zo stelt de gemeente. Er wordt ook minder over geklaagd, constateren zij, en de sfeer in het winkelcentrum is beter geworden.



