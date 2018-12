Winkels aan Turfmarkt dicht door op hol geslagen sprinkler

Nadat afgelopen vrijdag de brandweer al naar de Turfmarkt snelde voor een brandende prullenbak, moest gisteravond opnieuw uitgerukt worden. De sprinklerinstallatie was aangegaan en die liet zich vervolgens niet zomaar uitschakelen. Dat duurde vooral lang omdat ook de elektriciteit uitviel.



,,De noodstroom moest zelfs ingeschakeld worden”, legt een woordvoerder van de brandweer uit. ,,Dan doen de liften het niet en het is veertig verdiepingen hoog. De waterpompen doen het dan ook niet voor de bewoners. Als dat zo was gebleven hadden we verdere maatregelen moeten nemen. Dat was gelukkig niet zo, de mensen konden weer terug hun huizen in.”



De getroffen winkels en kantoren aan de Turfmarkt, zullen de deuren nog even gesloten moeten houden. ,,Er is behoorlijke schade in de kantoren en winkels. Ook de parkeergarage was volgelopen met water en er is door stroomuitval schade ontstaan doordat koelinstallaties van de Albert Heijn uitvielen”, voegt de woordvoerder toe.