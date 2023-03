Winkeltip: in deze Disneywinkel is het altijd uitverkoop

Ravage op A12 bij Zoetermeer: automobi­list klapt met hoge snelheid op actiewagen

Bij een ongeluk op de A12 bij Zoetermeer is een automobilist tegen een zogeheten actiewagen gebotst. De schade aan de auto en de wagen was groot. De bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Twee rijstroken in de richting van Den Haag werden afgesloten.