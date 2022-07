Winkelwagen in brand op de Doctor H. Colijnlaan Rijswijk

Maurits­huis onderzoekt oorlogsver­le­den: ‘Over die periode is nog weinig bekend’

Het Mauritshuis werkt aan een groot onderzoek over hoe het er in het museum aan toe ging vóór, tijdens en kort na de Tweede Wereldoorlog. ,,Over die periode is nog weinig bekend", zegt hoofd collectie & wetenschap Edwin Buijsen. Het museum doet een oproep aan publiek om met persoonlijke herinneringen te komen.

28 juli