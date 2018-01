Winnaar Golden Globes opent Haags filmfestival

Derde verdachte aangehouden voor beroving van zwangere vrouw

20:23 Er is een derde verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij een gewelddadige beroving aan de IJzerwerf in Den Haag, die plaatsvond op zaterdag 4 november. Een zwangere vrouw werd toen in een auto bedreigd met een vuurwapen en vervolgens mishandeld.