Winnaar Jos van Leeuwen Fotoprijs: 'Ik zag meteen dat ik deze foto moest maken'

De prijs is een initiatief van beeldmagazine Hollandse Beelden en is vernoemd naar Jos van Leeuwen, de persfotograaf die ook verbonden is aan deze krant en die als 'een van de laatste ambachtsmannen in Den Haag' werd aangeduid. ,,Ik weet als mijn rechterbroekzak trilt dat het de brandweer is, als mijn linkerbroekzak trilt is het de GGD en als mijn kontzak én broekzak trillen is het persalarm. Ik ben de ogen van AD Haagsche Courant. Ik besluit wanneer ik het een goed moment vind om de foto te maken en die staat dan morgen in de krant.”



Terugkijkend op de uitreiking van 'zijn' prijs, zegt Van Leeuwen (71): ,,Het was heel bijzonder, ik heb er echt van genoten.''