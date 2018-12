Winnaar Klasse voor de Klas: ‘Idee dat ik met billen bloot moest vond ik best lastig’

Even vragen aanLesgeven terwijl de camera draait, je moet maar durven. Cherelle Bouwen, groep-8-leerkracht van basisschool De Spoorzoeker, ging de uitdaging aan en mag zich winnares noemen van Klasse voor de Klas.

Wat is dat voor een wedstrijd?

,,Eigenlijk een soort Heel Holland Bakt voor jonge leerkrachten. In verschillende rondes volgen vijf geselecteerde leraren masterclasses waarin ze allerlei strategieën krijgen aangeleerd. Vervolgens passen ze die toe in de klas, terwijl de les wordt gefilmd en beoordeeld. Elke keer moet je dan weer een ronde overleven.’’

Was je gelijk te porren om mee te doen?

,,Integendeel. Mijn directeur kwam ermee aanzetten, die vond het echt iets voor mij. Maar ik ben nogal perfectionistisch ingesteld en het idee dat ik dan met de billen bloot moest vond ik best lastig. Uiteindelijk kwamen ook andere collega’s ermee aan en ging ik overstag. Daar heb ik geen zeker geen spijt van, ik heb enorm veel geleerd van lesmethodes en hoe je je kan verplaatsen in het kind dat op dat moment les van je krijgt.’’

Was je blij met de filmpjes die ook op YouTube te zien zijn?

,,Het is een montage van tien minuten, geknipt uit een hele les. Soms vind ik dat bepaalde essentiële onderdelen uit mijn les missen, maar met het laatste filmpje ben ik tevreden. Het laat de groei zien die ik dankzij dit traject heb doorlopen.’’

En nu ben je de beste leerkracht van Den Haag?

,,Nee, zo’n titel zit er niet aan vast. Je hebt wel competities voor beste leraren, dan gaat het vaak om de meeste stemmen. Dit was heel vakinhoudelijk. Ik heb een studiereis gewonnen naar een bestemming naar keuze, waar ik meer leer over onderwijs. Scandinavië scoort altijd hoog op dat gebied, Finland is dus zeker een optie.’’