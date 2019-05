Winnares Voice Kids in Papoeaanse jurk op Kinderherdenking in Den Haag

update Vier jongeman­nen die badmees­ters bedreigden en sloegen nog vast, 14-jarige mag naar huis

16:39 Vier van de vijf Haagse jongemannen (van 22, 19, 18 en 18 jaar oud) die woensdagavond in het Hofbad in Ypenburg twee badmeesters mishandelen en bedreigden, blijven in ieder geval dit weekend vastzitten. De jongste verdachte van 14 jaar oud mag naar huis. Dit weekend beslist het Openbaar Ministerie of het vijftal voorgeleid wordt aan de rechter-commissaris.