Winnen is vaak een kwestie van gewoon beginnen, inspiratie is het zweet van je voorganger

Anders gezegd: winnen is vaak een kwestie van gewoon beginnen. ’t is net als met seks: het hoeft niet meteen perfect te zijn om ervan te kunnen genieten. Waarmee we weer terug zijn bij Den Haag. De website Haagse Handen, onder redactie van de gemeente, wil alle positieve initiatieven in de stad in het zonnetje zetten. Hier vind je geen geklaag en geneuzel. Gewoon handen uit de mouwen. Wat meteen opvalt is dat heel veel mensen dagelijks een positieve bijdrage leveren aan hun buurt. Mensen die strijden tegen plastic in de zee.