Winnend kunstwerk valt alsnog verkeerd: 'Het slaat nergens op'

De Mos: 'Met stoomcur­sus snel aan de bak in Haagse horeca'

15:57 Om grote personeelstekorten in strandtenten en andere horeca in het centrum en in Scheveningen op te lossen, moeten mensen zonder baan een stoomcursus krijgen op kosten van de stad. Ze kunnen daarna snel aan de bak als ober of kok.