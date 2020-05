‘Winning van nieuwe energiebronnen als aardwarmte is niet zonder risico’

Veel gemeenten in Nederland willen af van fossiele brandstoffen als kolen, olie en gas en zijn op zoek naar andere, duurzamere energiebronnen zoals windmolens, aardwarmte en waterstof. In diverse gebieden in Nederland, zoals in de gemeenten Westland en Lansingerland, wordt bijvoorbeeld al langer gewerkt met zogeheten geothermie (warmte uit de aarde). Hierbij wordt kokend water van kilometers diep onder de grond naar boven gepompt en gebruikt om onder meer de kassen te verwarmen.