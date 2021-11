Winterdepressie: Jessica wist daar het beste van te maken en hielp talloze lotgenoten

Jessica Hummel was de dochter van een muziekdocente en de hoofdredacteur van de Winkler Prins encyclopedie. Net als haar vader had ze een brede interesse en een grote parate kennis. Spelletjes triviant won ze glansrijk, bij een balspel echter had ze geen schijn van kans. Jessica had een slecht linkeroog. Ze schrok van plotselinge bewegingen waardoor ze liever een boek las, dan op straat ging spelen. Haar jeugd bracht ze door in Egmond-Binnen en in het Noord-Hollands Jeugdorkest waar ze, getalenteerd en ijverig, harp speelde.