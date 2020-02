Winterkouderegeling van kracht in Den Haag

Weer kogels door ruit supermarkt die net was geopend na beschie­ting: eigenaar sluit twee weken

10 februari De Poolse supermarkt aan het Lorentzplein, die in de nacht van zaterdag op zondag werd beschoten, houdt voor in ieder geval de komende twee weken de deuren dicht. De winkel was net twee dagen weer open na een eerdere schietpartij in november.