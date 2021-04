Winteropvang voor Haagse daklozen blijft langer open vanwege kou

De koudeopvang is ieder jaar tussen 1 november en 1 april open voor dak- en thuislozen. ,,Dat doen we als het te gevaarlijk wordt om op straat te slapen. Bijvoorbeeld wanneer de gevoelstemperatuur onder de nul ligt of bij een storm”, zegt de woordvoerder van wethouder Bert van Alphen. ,,Dit is een uitzonderlijke situatie dat we dit nog zo laat in het jaar doen. De afgelopen twee dagen is het Leger des Heils actief op pad geweest om mensen naar binnen te halen.”