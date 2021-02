Winterpret, hoe gezond kan het zijn? Ook midden in een pandemie

Schaatsen kunnen uit het vet, maar wel even je eigen koffie meenemen: ‘Dit is een onverwacht cadeau’

9 februari In 2019 was het ijs net te dun voor het grote publiek. Maar dankzij de felle kou staat niets de opening van de baan van ijsclub Vlietland in Schipluiden in de weg. Vandaag of uiterlijk morgen gaat de baan open. ,,Dit is een onverwacht cadeau.”