Winterse festivals krijgen smak geld van gemeente

Het gaat om Carnivale 2018, de European Championship Bicycle Beachrace, de Dickens Style Wintermarkt en het Chinees Nieuwjaar Festival 2019. Ook het EK Icecarving, ST Patrick’s Day Festival, Rewire 2019 en de Haagse Vrijheidsweken 2019 zien geld.



,,Den Haag is de stad van Parkpop en de Volvo Ocean Race, maar ook van de kleinere evenementen die erg leuk zijn voor inwoners en toeristen. Ook dit jaar steunen we Carnivale 2018 in het Huijgenspark en helpen we mee met de viering van het Chinees Nieuwjaar in Chinatown’’, stelt wethouder De Mos. ,,De zomer is nog maar net voorbij, maar wij kijken al vooruit. Ook ’s winters en straks in het voorjaar is Den Haag een aantrekkelijke stad.’’