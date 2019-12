Wintervuurwerk ook vanavond afgelast wegens het slechte weer

De Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen heeft op het laatste moment besloten het evenement niet door te laten gaan. Lange tijd had de organisatie hoop gehouden dat het weer zou verbeteren, maar omdat vanuit zee een windkracht zes bleef waaien met daar bovenop nog extra sterke windvlagen was het niet verantwoord het vuurwerk af te steken.

Het was opnieuw een domper voor de organisatoren, want ook vorig weekeinde werd het vuurwerk afgelast wegens het slechte weer. ,,Wederom is de sterke wind spelbreker”, zegt Bjorn van Dijl, voorzitter Stichting Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen. ,,We hopen dat de weersomstandigheden volgende week zondag beter zijn.”