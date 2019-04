Wippolderlaan is een goudmijn voor de schatkist

Haagse verdachten van gijzeling ontlopen mogelijk straf door hoogst uitzonder­lij­ke beslissing van rechters

18 april Vier verdachten uit Den Haag die een man uit Denemarken naar Nederland zouden hebben ontvoerd voor losgeld, lopen een gerede kans dat zij de dans ontspringen. Op 16 december beslist de rechtbank in Breda of het Openbaar Ministerie (OM) nog ontvankelijk is in dit proces.