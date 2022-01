Wisseling van de macht binnen grote moskeekoepel: ‘De focus ligt nu veel meer op Nederland’

Minister Grapper­haus erkent fout van terrorisme­be­strij­der in geheim Delfts moslimon­der­zoek

Dat Delft moslims in het geheim heeft laten volgen in moskeeën, was mogelijk fout. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) had Delft kunnen waarschuwen dat de undercoveroperatie die de stad liet uitvoeren, eigenlijk illegaal was. Dat geeft demissionair-minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) toe in een brief aan de Tweede Kamer.

28 oktober