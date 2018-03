Wisseling van de wacht: extreem veel nieuwe gezichten

De trend is al een jaar of wat gaan-de: na lokale verkiezingen verdwijnen steeds meer politici van het toneel. In Den Haag wisselt nu iets meer helft van de gemeenteraad. In Rijswijk en Leidschendam-Voorburg is het percentage vertrekkers, en dus nieuwkomers, nog hoger.



Dat heeft alles te maken met 'politieke instabiliteit', zoals hoogleraar regionale politiek Marcel Boogers dat noemt. ,,Het politieke landschap is enorm in beweging. Nieu-we partijen komen met nieuwe mensen in de raad, oude partijen verliezen terrein en dus ook raadsleden.'' Wat verder meespeelt is de zwaarte van het raadswerk. Politiek kost ook lokaal steeds meer tijd en energie. Vandaar dat gemeenteraadsleden het in toenemende mate na vier jaar voor gezien houden.



Vernieuwing is op zich natuurlijk prima, stelt Boogers. ,,Een frisse blik is altijd goed in de politiek. Het is belangrijk dat er mensen in de raad komen die het werk anders, eigentijdser aanpakken. Die niet vastgeroest zitten in hun politieke werkwijze.''