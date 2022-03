Witte duif in veld vol krokussen en ooievaar bouwt aan nest: dit zijn de mooiste voorjaarsfoto's

LentekriebelsHet zonnetje schijnt en de narcissen, krokussen en hyacinten schieten uit de grond. En hoewel de lente nog in aantocht is, is er al sprake van flinke lentekriebels. Wij vroegen onze lezers om hun mooiste voorjaarsfoto’s in te zenden en het resultaat mag er zijn. Bekijk alle inzendingen hieronder.

Veld vol krokussen

Teresa Liauw maakte deze foto's gisteren bij de Volendamlaan te Den Haag.

© Teresa Liauw

‘En ook zij genoten van het prachtige weer!’

© Teresa Liauw

Ooievaar druk bezig met het bouwen van een nest

‘Geen bloemetjes maar een prachtig ooievaarspaar, druk in de weer om takken te zoeken voor hun nest. Nog even en dan...’, schrijft Marian Bouthoorn bij een foto die is gemaakt van één ooievaar die onderdeel uitmaakt van een stelletje bij boerderij ’t Geertje in Zoeterwoude.

Op de foto één ooievaar die onderdeel uitmaakt van een stelletje © Marian Bouthoorn

Vredesduif tussen de krokussen

'Deze foto heb ik gemaakt op het veldje op de hoek van de Volendamlaan en Loosduinsekade in Den Haag', schrijft Anneke Kuiper. 'Dit is een mooi plekje om foto's te maken van de krokussen. Toen ik er was liep daar één witte duif rond. In een week van dreiging en het uitbreken van een oorlog vond ik dit heel bijzonder. Een vredesduif tussen de krokussen.' © Anneke Kuiper

Felle avondzon in Rijswijk

‘Na het werk, rond 18.00 uur, loop ik altijd een rondje op Landgoed Te Werve in Rijswijk’, schrijft David Dijkerman bij zijn ingezonden foto. ‘Het is altijd heel ontspannen om zo’n rondje te lopen. Helemaal de afgelopen dagen, nu de zon na een lange tijd weer vol en fel schijnt. Deze foto vind ik erg mooi: de zon op zijn laagste punt en het uitgestrekte water met het riet ervoor. Vandaar dat ik deze foto graag wil delen.’

© David Dijkerman

Bloemen in het park

'Beide foto's zijn gemaakt in het Westduinpark, bij het stuk langs de Laan van Poot', schrijft Adrienne van de Nieuwegiessen. 'Ik loop hier vaak met mijn leenhond Lucky.' © Adrienne van de Nieuwegiessen © Adrienne van de Nieuwegiessen

Krokussen op Lange Voorhout

En nog een mooi lentekiekje: ‘Krokussen die weer prachtig in bloei staan op het Lange Voorhout in Den Haag’, schrijft Casper van Dort.

© Casper van Dort

Lente...

Ook Bert maakte deze foto op het Lange Voorhout.

© Privéfoto

Kan het Haagser?

‘Bijgaand een foto gemaakt door mijn echtgenoot Hans Maartense. Kan het Haagser?’, vraagt Karin Maartense zich hardop af.

© Karin Maartense

Zin in de lente

‘Deze foto’s heb ik gemaakt bij de Van der Slootsingel in Delft’, schrijft Irene Jager. ‘Allemaal mooie kleurtjes en ik moest ze gewoon op de plaat zetten. Ik wil ze graag delen met jullie. Ik krijg echt zin in de lente.’

© Irene Jager

© Irene Jager

De kust

Aan de kust wordt ook volop genoten van het lekkere weer. ‘Het is heerlijk aan het strand’, schrijft Yvonne Kerstjens.

© Yvonne Kerstjens

Typisch lente

Een onbekend persoon stuurde ons nog deze typische lentefoto door.

Lente! © Peeters

Grijs en grauw

Bij moeder voor de deur: prachtige narcissen. Heerlijk na zeven maanden grijs en grauw weer, zo schrijft een lezer.

De narcissen voor de deur. © Privéfoto

Schapen in de duinen en voorjaarsbloemen

© Saskia van der Ende © Saskia van der Ende © Saskia van der Ende © Saskia van der Ende © Saskia van der Ende © Saskia van der Ende

