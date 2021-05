Witwassen van drugsgeld moet moeilijker worden gemaakt, onderzoek moet blijken hoe

15 maanden cel geëist voor nachtelij­ke stroop­tocht langs kwekerijen in het Westland

12 mei In de nacht van 6 november werden vier kwekerijen in het Westland slachtoffer van een inbraakreeks. De verdachten maakten in een paar uur veel gereedschappen buit. Een van hen, Nejdet T. (39), is gepakt omdat hij een bloedspoor had achtergelaten. Het OM eist 15 maanden cel. De man beweert dat hij getuige was hoe anderen spullen inlaadden.