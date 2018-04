Woede bij lokalo's om voorgestelde coalitie in Rijswijk

Vooral Beter voor Rijswijk (BvR), de grootste partij in Rijswijk, voelt zich weggezet door met name GroenLinks en D66. Die twee partijen hebben in de gesprekken met de onderhandelaars en hun secondanten duidelijk gemaakt dat ze op het punt van ‘verbinding’ geen goed gevoel hebben bij BvR, dat meer rechts georiënteerde standpunten heeft.

Ook de lokale Gemeentebelangen komt niet terug in het college. D66 heeft die vierde plek in genomen in het voorstel van Van der Tak. Hij denkt dat de door hem geadviseerde coalitie, waarover nu onderling verder moet worden gepraat, de meeste kans van slagen heeft. Vooral op de onderwerpen duurzaamheid en verbinding zijn ze eensgezind. ,,Ook in de VVD is dit een markant punt”, zei Van der Tak gisteravond bij de presentatie van zijn advies.

Hij benadrukte dat er ‘geen breekpunten’ zijn tussen de tien partijen in deraad en dat er ‘waardig’ met en over elkaar wordt gesproken. Daarover had onder andere Ronald van der Meij, demissionair wethouder van Gemeentebelangen, vragen aan Van der Tak. Want als dat zo is, waarom viel zijn partij dan buiten de boot? ,,Een mogelijke vijfde partij is in beeld geweest”, zei Van der Tak. Maar de vier nieuwe partners zien toch het meeste in elkaar. ,,De kleinst mogelijke meerderheid”, merkte Johanna Besteman (CDA) op. Maar Van der Tak gaat er van uit dat op een flink aantal dossiers een bredere meerderheid mogelijk moet zijn. Hij voorziet dat de lokale partijen steeds meer met elkaar samen zullen gaan werken. Vooralsnog in de oppositie. Dat tekende zich donderdagavond al af.