Woede in Kijkduin om theepotplan: ‘Blijf van onze vuurtoren af’

VideoDe vuurtoren is ‘het symbool van Kijkduin’ maar hij gaat vervangen worden door een nieuw kunstwerk. Er heerst grote onvrede bij de buurtbewoners. ,,Het is een kermisattractie wat in de Efteling thuishoort”, zegt Anita van der Laar uit de badplaats. ,,De vuurtoren moet gewoon de vuurtoren blijven.” Doris Wooning snapt niets van het ontwerp. ,,Dit is vast gemaakt door iemand die niet uit Kijkduin komt.”