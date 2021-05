Woede over intrekken enquête over afsluitingen in Schilderswijk: ‘Volstrekt onacceptabel’

Column ADO lag al een seizoen lang als een lam geknuppeld zeehondje langs de zijlijn weg te kwijnen

6:15 Afgelopen weekend scoorde ADO voor het eerst dit seizoen winst in eigen stadion. Rijkelijk laat maar de daad zette ineens een hele machinerie in werking. De club lag al een seizoen lang als een lam geknuppeld zeehondje langs de zijlijn weg te kwijnen – en dan heb ik het geeneens over de voetbalprestaties maar over de bestuurlijke rampspoed.