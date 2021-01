Woede over teloorgang van gedroomde Haagse banenmachine: ‘Schandalig, een peperdure flop’

Video Ruige zee en extreme hitte: Slats en Wiedmer roeien in recordtijd Atlanti­sche Oceaan over: ‘Loodzwaar’

20:34 Bijna wankelend stapte Mark Slats de kant op. Na 32 dagen en 22 uur en 13 minuten roeien kwamen de Wassenaarse roeier en zijn maat Kai Wiedmer uit Rotterdam vanochtend eindelijk aan in Antigua, in de Caribische zee. Ondanks de coronacrisis deden ze mee aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge, waarvoor ze met een roeiboot de Atlantische Oceaan over moesten steken.