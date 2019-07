Woede rond bouw in Rijswijk Buiten loopt hoog op: ‘Beste Chris Schouten, betaal gewoon klootzak’

‘Beste Chris Schouten, mijn kinderen vragen waarom we niet op vakantie kunnen!! Betaal gewoon klootzak.’ De kreet is aangebracht in blauwe verf en de frustratie spat er vanaf. De boodschap: als Schouten Bouw uit Leidschendam de toeleveranciers en bouwvakkers betaalt, dan kunnen de huizen worden afgebouwd waarop de kopers met smart wachten. Elke maand uitstel betekent dubbele lasten, grote financiële problemen en onzekerheid voor de kopers. Hetzelfde geldt voor mensen in de bouw die op hun geld moeten wachten.



Maar in Rijswijk Buiten zijn nog veel meer gedupeerden. Bewoners aan de overkant van het gestagneerde project in het Eilandrijk wonen al een jaar langs een bouwweg, terwijl ze daar met hun boot hadden moeten varen. ,,Wij hebben vorig jaar de sleutel van ons huis gekregen. De bedoeling was ons huis te betrekken en dan weg te varen vanaf onze steiger. Maar in plaats van water ligt hier nu nog steeds een bouwweg", zegt een van de omwonenden (naam bij de redactie bekend). ,,Een bouwweg voor een project dat stil ligt.''