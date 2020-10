Wognumstraat afgezet in onderzoek naar dood van vermiste Gita (35)

Gevonden lichaam in Haagse woning is van vermiste Gita (35)

26 oktober Er zijn bloemen neergelegd voor de overleden Gita Reyers in Den Haag. Zojuist maakte de politie bekend dat het levenloze lichaam dat zaterdag in de woning in het Haagse Leyenburg werd gevonden van Gita is. De 26-jarige Zoetermeerder die hiervoor werd aangehouden blijft vastzitten.