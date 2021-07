‘Wokies’ van Bij1 zijn wakker, wij slapen nog

Man met ‘balletjes­pi­stool’ aangehou­den na overvalmel­ding bij avondwin­kel Bafren

26 juli De politie is vanavond met veel agenten uitgerukt naar avondwinkel Bafren Super Market aan de Ingenhouszstraat in Den Haag. De eigenaar van de winkel had rond 20.50 uur het overvalalarm ingedrukt toen er een man met een ‘pistool’ in zijn winkel liep.