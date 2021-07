Wolkbreuk in Den Haag zorgt voor ondergelopen kelders: ‘Binnen mum van tijd kwam het water overal vandaan’

Hij heeft geluk met de tegelvloer in zijn zaak, zegt hij terwijl de brandweerlieden en medewerkers van Salvage in en uit lopen. ,,Health Spa zit hier ook, zij zijn net nieuw opgeleverd. Nu is het helemaal ondergelopen.’’ Of Vink morgen weer open kan, weet hij nog niet. ,,Als er hier de hele nacht wordt doorgewerkt misschien wel. Een groot deel van het water is al weggehaald door de brandweer en rioolservice, maar het duurt nog wel even voor alles helemaal droog en schoon is. Anders sowieso later deze week. Het gaat een behoorlijke kostenpost worden, veel producten, computers en apparatuur hebben de regen niet overleefd.