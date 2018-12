Wonderkamers in Gemeentemuseum gaan weer open

Volgens directeur Benno Tempel kunnen bezoekers rekenen op een nieuwe verhaallijn in de attractie en plaatste het museum een labyrint in het centrale gedeelte. De dertien kamers waarin de game zich afspeelt, werden op technisch gebied vernieuwd. ,,Als bezoeker ga je samen met enkele ‘Wonderkids’ op avontuur”, vertelt Tempel. ,,Via een tablet geven zij je opdrachten – in het Nederlands of in het Engels – die worden uitgevoerd in een van de dertien wonderkamers.” Spelers mogen aan het eind zelf hun eigen veertiende kamer ontwerpen.

Het Gemeentemuseum hoopt met de vernieuwde Wonderkamers kunst onder de aandacht te brengen van een breder publiek. Volgens het museum kunnen zelfs kinderen vanaf 9 jaar oud onder begeleiding deelnemen.



De attractie ontving eerder al op mondiaal niveau meerdere prestigieuze prijzen. Zo wonnen de Wonderkamers in 2015 de Amerikaanse Thea Award for Outstanding Achievement en in 2014 in Londen de Museums and Heritage Award for Excellence.



Elke ochtend het nieuws uit Den Haag in je mailbox? Schrijf je in voor de nieuwsbrief!