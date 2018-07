'Wonderkat' van raadslid Davituliani overleeft val van vijf hoog

Update Mogelijke terreur­daad: Haagse steker schreef dat ‘ongelovi­gen moeten lijden’

13:23 Het Openbaar Ministerie (OM) sluit niet uit dat de man die ervan verdacht wordt dat hij op Bevrijdingsdag in Den Haag drie mensen neerstak, toch een terroristisch motief had. Uit onderzoek tot nu toe is gebleken dat de verdachte, de 32-jarige Malek F., in een post op Facebook stelt dat ,,ongelovigen moeten lijden''. Al eerder bleek dat twee maanden voor de steekpartij een anonieme melding bij de politie was binnengekomen, waarin stond dat F. terroristische plannen zou hebben.