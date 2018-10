Wonderlijke historie van Maranathakerk in nieuw boek

Het is nu niet meer voor te stellen dat de Protestantse Gemeente miljoenen euro’s zou investeren in een kleine wijkkerk. Toch is dat echt gebeurd in de jaren kort na de Tweede Wereldoorlog. De bouw van de Maranathakerk kostte een half miljoen gulden en dan was het dak nog cadeau gedaan door de Evangelische Kirche in Zwitserland. Die steunde in die tijd de ontwikkeling van ‘noodkerken’ voor het verwoeste Duitsland. Toen de Zwitsers door de ‘prairie’ van het voor de Atlantikwall gesloopte Duinoord hadden gereden, boden ze hun hulp ook aan Den Haag aan. Zo arriveerden op station HS acht treinwagons met houten spanten voor het dak, ramen en deuren. Waarde: 1 ton.



Journalist en kunsthistoricus Jan Goossensen vindt het niet zo verwonderlijk dat er in 1947 een kapitaal is uitgetrokken voor de kerk aan de Sweelinckstraat. ,,Kerken werden belangrijk gevonden voor de wederopbouw, men sprak van de wijkgedachte.’’ Daarin is de buurt bouwsteen van de stad en de kerk speelt een rol als ‘opvoedster van de gemeenschapszin’ en ‘geweten van de samenleving’. Verder was in de Hervormde Kerk aan geld geen gebrek. ,,Het was toen een groot bedrijf. Een medewerkster moest op de fiets om van het eerste tot het laatste kantoor aan de Nassaulaan te komen.’’