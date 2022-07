Wonen en parkeren in Den Haag relatief goedkoop, blijft dat zo?

Neem de woonlasten: Den Haag staat erom bekend dat die in de hofstad laag zijn. Dat blijkt ook uit een rapport dat onderzoeksbureau Coelo onlangs uitbracht. Wie in Den Haag een huis heeft met een gemiddelde waarde, betaalt 747 euro aan ozb, rioollasten en afvalstoffenheffing. Dat is ruim 200 euro minder dan een vergelijkbare huizenbezitter in Utrecht. Maar ook In Rotterdam (879 euro) en Amsterdam (844 euro) is de woningeigenaar flink duurder uit.