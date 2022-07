Wonen in een stadhuis? Het zou straks zomaar kunnen in gebouw Hoogvoorde

Pijn in ons hart

Wethouder Armand van de Laar moet er nog even aan wennen, zo geeft hij aan in een persbericht: ‘Met een beetje pijn in ons hart nemen we over een jaar afscheid van Hoogvoorde. Hét thuis van zoveel inwoners en werknemers van Rijswijk. Ik vind het bijzonder dat we deze ‘woning’ doorgeven aan de volgende generatie. Hopelijk is Hoogvoorde straks een net zo fijne en veilige thuis- en werkhaven voor anderen.”