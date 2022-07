Wonen in een voormalig treinstation in Scheveningen? Voor iets meer dan een vijf ton is dat nu mogelijk

Het was één van de twee stations die Scheveningen rijk was en het is het enige nog overgebleven stationsgebouw van de vroegere Z.H.E.S.M.-spoorlijn naar de badplaats. De beste jaren had het station in de jaren voor de Tweede Wereldoorlog, toen de rechtstreekse trein tussen Rotterdam en Scheveningen in trek was bij zowel forenzen als dagjesmensen.